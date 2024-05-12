نادر السيد: معين الشعاني يعلم قيمة الزمالك وهذا أخطر لاعب في نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض سيلعب بشكل متوازن أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع مع أحمد علي، على قناة نادي الزمالك: "معين الشعباني من المدربين الذين يفضلون اللعب بتوازن ويعلم قيمة نادي الزمالك جيدا ولديه خبرة أفريقية كبيرة ويفضل عدم المجازفة في طريقة لعبه".

وأضاف: "فريق نهضة بركان يمتلك لاعبين مميزين في جميع الخطوط، ويجب إغلاق الطريق على حمزة موساوي ظهير أيسر الفريق المغربي ومنعه من إرسال العرضيات لأنه لاعب خطير في صفوف الفريق".

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.