الآن.. جلسة سرية بين مصيلحى والعشرى

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع الان طارق العشرى المدير الفنى للفريق الاول بنادى الاتحاد السكندرى مع محمد مصيلحى رئيس النادى بمكتبه بوسط المحافظة وذلك على خلفية إعلان العشرى إستقالته بإحدى القنوات الفضائية عقب فوز الفريق الاخضر اليوم على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف .

وقد تعرض العشرى لموجة من الهجوم الجماهيرى عقب الهزيمة من النادى الاهلى برباعية مقابل هدف برعونة فى الاداء ومن قبلها الفوز بطعم الخسارة على فريق البلدية.

ومما لاشك فيه ان الضغوط التى تعرض لها العشرى كبيرة بالهجوم عليه الذى نال شخصه وأسرته وهو مالا يستطيع تحمله ولكن يؤخذ عليه تقديمه لاستقالته على الهواء فى إحدى برامج الفضائيات قبل ابلاغ زعيم الثغر وهو مالا يتماشى مع بروتوكلات النادى .

ويعتمد العشرى فى استقالته على ضيق الوقت حيث ان مواجهة فريق الاتحاد القادمة امام فريق سموحة يوم الثلاثاء القادم وهى نقطة الضعف التى يضغط بها العشرى الان ان جميع الحلول مطروحة امام رئيس النادى