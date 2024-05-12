كولر يكشف نص حديثه الحاد مع لاعبي الأهلي.. وسبب الفوز على المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعرب مدرب النادي الأهلي، مارسيل كولر، عن سعادته بعد الفوز القاتل على بلدية المحلة في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "كنا الأكثر سيطرة طوال المباراة، وأهدرنا فرصتين محققتين في الشوط الأول، وطالبت اللاعبين بالهدوء في الشوط الثاني.".
وأضاف: "فريق بلدية المحلة كان يلعب على الهجمات المرتدة، ويحسب للاعبي الأهلي الهدوء والقدرة على العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل ثم هدف الفوز".
وواصل: "دكة البدلاء لها دور كبير في المباراة، والتغييرات ساهمت في زيادة الضغط الهجومي وتسجيل هدفين عن طريق عمر كمال وموديست".
وأردف: "تحدثت بحدة وبوضوح مع اللاعبين، وقلت لهم إن العواقب ستكون وخيمة على أي لاعب سيعطي أقل من 100% من أجل حماية نفسه قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبالفعل وجدت التزاما من اللاعبين"
واختتم السويسري: "لقد اعتدت على الحضور المميز لجماهير الأهلي، وهم اللاعب رقم 12 خلال مباراة اليوم، حيث شجعوا الفريق حتى الدقائق الأخيرة".
وفاز الأهلي على المحلة بنتيجة 2-1، وسجل هدف الفوز أنتوني موديست في الدقيقة 90+8.
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