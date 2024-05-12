الزمالك وقمة إنجليزية.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الأحد 12 مايو 2024، عدد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني والإسباني، بجانب نهائي الكونفدرالية.

ويسعى أرسنال للفوز على مانشستر يونايتد لمواصلة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي، بينما يريد الزمالك استعادة الألقاب الإفريقية الغائبة منذ فترة.

جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد مانشستر يونايتد - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

ذهاب نهائي الكونفدرالية

الزمالك ضد نهضة بركان - 10 مساء - beIN SPORTS 6

أتلتيكو مدريد ضد سيلتا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3

فالنسيا ضد فاييكانو - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3

ريال بيتيس ضد ألميريا - 10 مساء - beIN SPORTS 3

جنوى ضد ساسولو - 4 عصرا - ssc

يوفينتوس ضد ساليرنتانيا - 7 مساء - ssc

أتالانتا ضد روما - 9.45 مساء - ssc

الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد فولفسبورج - 6.30 مساء - beIN SPORTS 2

ليفركوزن ضد بوخوم - 8.30 مساء - beIN SPORTS 5

الدوري الفرنسي

باريس ضد تولوز - 10 مساء - beIN SPORTS 1

ستاد رين ضد لانس - 10 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

مارسيليا ضد لوريان - 10 مساء - beIN SPORTS 4

نانت ضد ليل - 10 مساء - beIN SPORTS XTRA 2