شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نتمنى نتيجة تريح كل الزملكاوية وتسعدهم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام المندوه أمين صندوق وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك إنه متفائل بمباراة اليوم، واللاعيون حالتهم المعنوية جيداً جداً، لافتاً إلى أن الفوز بمباراة نهائي كأس الكونفيدرالية يحل الكثير من المشاكل.



تابع خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة“ ON": نتمنى نتيجة تريح كل الزملكاوية وتسعدهم.

وعن تأثير الغيابات عن مباراة اليوم مع نهضة بركان، علق قائلاً: "جميع الموجودين أصحاب مسؤولية كبيرة، ونثق في عدم تأثير الغيابات، ونازلين بكرة علشان نكسب الماتش والـ11 راجل اللى موجودين ف الملعب هيكسبوا الماتش".



وعن المكافآت الاستنائية، علق قائلاً : "الصندوق كويس ومتقلقوش، والنادي يعاني من مشكل مالية لكن نضع نصب أعيننا كل مشكلة بشكل منفصل، والفوز بمباراة نهائي كأس الكونفيدرالية يحل الكثير من المشاكل".