شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مباراة جمعت الزمالك مع أندية المغرب قبل مواجهة نهضة بركان.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن الملعب البلدي ببركان المغربية، مباراة نهضة بركان والزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية.

تقابل الزمالك مع الأندية المغربية خلال 23 مباراة عبر تاريخ مشاركاته في البطولات الأفريقية المختلفة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز في ثلاث عشرة مباراة، بينما خسر في خمس مواجهات فقط، وحسم التعادل نتيجة خمس مواجهات.

ونجح هجوم الزمالك في تسجيل 32 هدفًا بشباك الأندية المغربية في حين تلقى الفريق 18 هدفًا فقط في مرماه على مدار 23 مباراة.

ولعب الزمالك أمام 9 أندية مغربية على رأسهم الرجاء والوداد، كذلك الجيش الملكي ونهضة بركان والمغرب الفاسي واتحاد طنجة والفتح الرباطي والمكناسي وحسنية أغادير.

بدأ الزمالك مواجهاته أمام الفرق المغربية ضد الجيش الملكي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1985، ففاز الأبيض ذهابا 2-0، وخسر إيابا بالنتيجة نفسها، قبل أن تحسم ركلات الترجيح تأهل الفريق العسكري للنهائي.

وكانت آخر مواجهة بين الزمالك وفرق المغرب أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا وخسر الفريق الابيض فى المغرب 3-1 ذهاباً وخسر إياباً 1-0.

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ الزمالك الذي يتقابل فيها مع نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية، بعدما سبق والتقى الفريقان في نهائي البطولة عام 2019 وحسم الفارس الأبيض اللقب بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقان الفوز بهدف دون رد.