شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 12 -5 - 2024 فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم، الأحد، لخوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى. وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه الكبير على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت فى مدينة كوماسي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى. بينما وصل نهضة بركان للمباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان المغربى والزمالك من الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت و ستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكماً رابعاً.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل و الزامبية ديانا شيكوتيشا.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.

موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان فى العاشرة مساء اليوم الأحد على الملعب البلدى ببركان بالمغرب، فيما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي الأحد المقبل.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.