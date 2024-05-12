خالد الغندور : أمام عاشور في الزمالك أفضل من الاهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد الغندور قائد الزمالك السابق أن أحمد حسن واحد من اساطير الكرة المصرية وإذا كان هناك خمسة اساطير في الكرة المصرية فهو واحد منهم .

واضاف خالد الغندور في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه ليس مثير للجدل ولكنه يقول آرائه بدون أن يكون مغرض ، معلقا أنه لايشجع الزمالك وسيتعاطف مع أصحابه وأخواته الأهلاوية ويتمني أن يكون السوبر الافريقي مصري .

وواصل تصريحاته أنه كان يشجع الاهلي مثل أبوه وهو صغير وحضرت مباريات الاهلي في الملعب مثل نهائي افريقيا أمام كوتوكو ، مؤكدا أن بركات كان زملكاوي ومحمد شريف وياسر ابراهيم واصبحوا أهلاوية .

وكشف أن أمام عاشور يعمل في الأهلي وكل انتمائه الان للأهلي ، مؤكدا أن الأهلي قوة إعلامية وأمام عاشور أحرز أهداف قوية مع الزمالك لكن الان الكل يشيد به لأنه في الاهلي وأمام عاشور في الزمالك افضل من الاهلي حتي الآن .