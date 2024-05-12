جهاد جريشة: إلغاء هدف كهربا أمام بلدية المحلة "قرار صائب"

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة بأداء محمود ناصف حكم الساحة الذي أدار مباراة بلدية المحلة والأهلي ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف على استاد غزل المحلة.

وقال جريشة في اصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": هاني عبد الفتاح وأحمد عبد المنعم شعبان، الحكام المساعدين في مباراة بلدية المحلة والأهلي قدما مباراة مميزة ".

وأضاف: المساعدين نجحا في اتخاذ قرارات حاسمة رفقة حكم الساحة محمود ناصف، وأبرزها هدف الأحمر الثاني الذي سجله الفرنسي أنتوني موديست في الوقت القاتل، فالهدف صحيح ولا يوجد به أي شك.

وتابع: قرار الحكم محمود ناصف بإلغاء هدف للأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا "صائب" نظرًا لوقوع اللاعب في مصيدة التسلل، بجزء بسيط من جسمه.

الأهلي يفوز على بلدية المحلة في الدوري

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.