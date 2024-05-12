الانضباط توجه صفعة جديدة لـ حسين الشحات بسبب الشيبي

ترى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، من حقه اللجوء فق القضاء المدني في قضيته ضد حسين الشحات.

وقال الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن اتحاد الكرة لم يصله أي خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بخصوص أزمة الشحات مع الشيبي.

وكان اتحاد الكرة، قد استفسر من الفيفا عن مدى أحقية لاعب بيراميدز في اللجوء للقضاء المدني في قضيته ضد نجم الاهلي.

وأوضح هشام، أن لجنة الانضباط لم تصدر أي قرارات حتر الآن، ولكنها ترى بأن من حق الشيبي اللجوء للقضاء المدني بسبب خطأ الشحات.

واختتم بأن هناك محاولات في الوقت الحالي، للتصالح بين الطرفين.

وحددت المحكمة جلسة يوم 30 مايو الجاري، موعدًا للنطق بالحكم في قضية الشيبي ضد حسين الشحات، بعدما قام بصفعه في مباراة الاهلي ضد بيراميدز بنهاية الموسم الماضي