كولر يحدد أول ضحايا عمر كمال في الاهلي ويبلغه بالرحيل

كشفت تقارير إعلامية، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، قد قرر أول الراحلين عن المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال الإعلامي مدحت شلبي:” بسبب تألق عمر كمال الواحد لاعب الاهلي في الفترة الآخيرة، سيضحي المارد الأحمر بـ اللاعب خالد عبدالفتاح ظهير أيمن الفريق، حيث خرج من حسابات كولر”.

وتابع:” كان هناك اجتماع حمع خالد بيبو بـ خالد عبدالفتاح، حدثه عن ضرورة بذل أصى جهد له، لنيل الفرصة للمشاركة مع الفريق في الفترة القادمة”.

أقرأ أيضًا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

وأختتم:” هناك أيضًا ثلاثة لاعبين سيرحلوا بنهاية الموسم الحالي، وهم كريستو وموديست وحارس المرمى محمود الزنفلي”.

وفاز فريق الاهلي على نظيره بلدية المحلة، اليوم السبت، على ستاد الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري بهدفين مقابل هدف.