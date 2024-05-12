شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ"23" للدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الثلاثاء المقبل منافسات الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراتين تجمعان الاتحاد السكندري مع سموحة، وطلائع الجيش مع الإسماعيلى.

وتأجلت مباراة الأهلى والمقاولون العرب في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمباراة الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا فى رحلة التتويج باللقب الثانى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

وتأجلت مباراة الزمالك وزد اف سى في هذه الجولة بسبب ارتباط الفارس الأبيض بمباراة نهائي بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى في رحلة التتويج باللقب الثانى في تاريخ القلعة البيضاء والأول للمدرب البرتغالى جوزيه جوميز مع أبناء ميت عقبة

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

الثلاثاء 14 مايو

الاتحاد السكندري & سموحة..4 عصراً

طلائع الجيش & الاسماعيلى..7 مساءً

الأربعاء 15 مايو

الداخلية & الجونة..4 عصراً

بيراميدز & سيراميكا..7 مساءً

فاركو & بلدية المحلة..7 مساءً

الخميس 16 مايو

انبى & مودرن فيوتشر..7 مساءً

البنك الاهلى & المصري البورسعيدى..7 مساءً



جدول هدافين الدوري المصري

وقبل مباريات الثلاثاء، يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل انطلاق الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 11 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

5- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

6_ أحمد سيد زيزو ، الزمالك، 7 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.