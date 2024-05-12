شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب "شيف" فى رحلة تونس قبل مواجهة الترجى بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على اصطحاب الشيف محمد فرحات إلى تونس لتجهيز الوجبات الخاصة بالبعثة خلال فترة تواجد الأهلي في رادس استعداداً لمواجهة الترجى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسيقوم الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى بتنسيق البرنامج الغذائي للاعبين مع الشيف.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا فى ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى في العاشرة مساء السبت 18 مايو الجاري في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت 25 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولى.