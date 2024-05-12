شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات مصرية فى ختام الدور التمهيدي الثاني ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الأحد، منافسات الدور التمهيدى الثاني ببطولة العالم للاسكواش، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الأخير من الدور التمهيدي الثاني كالتالي:

ـ كنزي أيمن والأمريكية صابرينا صبحي

ـ يحيى النوساني ويوسف سليمان

ـ نور الطيب ومريم متولي

ـ مازن هشام والفرنسي لوكاس سيرم

ـ روان العربي وملك خفاجي

ـ فارس الدسوقي والانجليزي مروان الشوربجي

ـ هنا معتز ونوران جوهر

ـ هانيا الحمامي والفرنسية مليسا ألفيش

ـ مصطفى عسل والسويدي نيكولاس مولر

وهيمن الفراعنة على 21 لقباً بالبطولة، تمتلك منهم نور الشربيني نصيب الأسد بـ 7 ألقاب كاملة.

وتطارد البطلة المصرية نور الشربيني إنجازاً تاريخياً في البطولة المرتقبة، بعدما نجحت البطلة المصرية في حصد 7 ألقاب سابقة، وتحتفظ الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد بأكبر عدد من الألقاب في البطولة حيث توجت بـ 8 كؤوس ذهبية، وحال نجحت البطلة المصرية نور الشربيني في التتويج بالنسخة المرتقبة ستتمكن من معادلة رقم نيكول ديفيد.