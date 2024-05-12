في مقدمتهم الزمالك بنهائي الكونفدرالية .. جدول مباريات اليوم الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤ كاملاً والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأحد 12 مايو 2022 عدة مواجهات مرتقبة على صعيد الدوريات الأوروبية الكبرى كذلك على صعيد الكرة الافريقية ونهائي بطوله الكونفدرالية التي تجمع ممثل الكره المصرية الزمالك الذي يحل ضيفا على نظيره نهضة بركان المغربي.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم كما يلي..

نهائي الكونفدرالية..

الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بدولة المغرب في العاشرة من مساء بتوقيت القاهرة عبر bein sport 6.

الدوري الفرنسي..

باريس سان جيرمان أمام تولوز - 10 مساءً

ستراسبورج امام ميتز 10 مساء

رين ضد لانس الساعة 10 مساء

مارسيليا ضد لوريان 10 مساء

كليرمون فوت 63 في مواجهة ليون 10 مساءً.

نانت ضد ليل 10 مساءً.

مونبيليه في مواجهة موناكو 10 مساءً.

الدوري الإيطالي..

لاتسيو في مواجهة إمبولي 1:30 ظهرًا.

جنوي امام ساسولو 4 عصراً

هيلاس فيرونا في مواجهة تورينو 4 عصراً.

يوفنتوس أمام ساليرنيتانا 7 مساءً - AD SPORTS Premium 1

أتلاتنا امام روما 9:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

الدوري الاسباني ..

قادش أمام خيتافي 3 عصرا

أتلتيكو مدريد امام سيلتا فيجو - 5:15 مساءً - beIN Sports HD 3

فالنسيا في مواجهة رايو فاليكانو 7:30 مساء

ريال بيتيس أمام ألميريا 10 مساءً.

الدوري الانجليزي..

مانشستر يونايتد امام آرسنال - الساعة 6:30 مساءً - beIN Sports HD 1.

الدوري الألماني..

دارمشتات 98 امام هوفنهايم 4:30 مساءً

بايرن ميونخ في مواجهة فولفسبورج 6:30 مساءً.

بوخوم امام باير ليفركوزن 8:30 مساءً .