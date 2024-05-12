الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على رحلة تونس لمواجهة الترجى فى نهائى أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادى الاهلى، فى الساعات الحالية، اللمسات الأخيرة على رحلة فريق الكرة لتونس لمواجهة الترجى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها فى العاشرة مساء السبت المقبل برادس، ويغادر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة غداً الاثنين إلى تونس قبل البعثة من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى تونس لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحدد النادي الأهلي الثامنة مساء الأربعاء المقبل 15 مايو الجاري موعداً للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 الشهر ذاته، ويتدرب الأهلي مرتين فقط فى تونس يومى الخميس والجمعة استعداداً للنهائي الأفريقي المرتقب.

وفضل الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، السفر قبل موعد المباراة بـ72 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني فى حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية جيدة تُسهّل مهمته في لقاء العودة يوم 25 مايو الجاري بالقاهرة.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.