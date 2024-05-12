الشناوي وشوبير صراع على صفيح ساخن في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحول مركز حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى صداع مزمن قبل خوض مواجهة الذهاب ضد الترجي التونسي، المقررة يوم السبت المقبل ،على ملعب (رادس)، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخرج محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الأهلي، من حسابات الجهاز الفني في لقاء بلدية المحلة الذي أقيم أمس السبت بالدوري الممتاز، رغم أن هناك أنباءً ترددت بقوة قبل هذا اللقاء أن الشناوي قد يحصل على فرصة المشاركة، أو احتمال عودته للقائمة بعد غياب.

وأثار خروج الشناوي علامات الاستفهام، خصوصًا أن حارس الأهلي كان في أتم الجاهزية البدنية والطبية لحماية العرين الأحمر في لقاء بلدية المحلة بعد تعافيه من إصابة الكتف التي تعرض لها في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، ثم إصابة عضلة السمانة.

وزادت الأنباء حول رفض الشناوي الجلوس على مقاعد البدلاء للحارس مصطفى شوبير، رغم تألق الأخير بصورة رائعة في المباريات الأخيرة، ولكن الشناوي يرى أنه الحارس الأول ومن الطبيعي أن يحمي العرين بمجرد تعافيه من الإصابة.

وعلمت (الخليج 365) أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، عقد جلسة مطولة يوم الأربعاء الماضي مع محمد الشناوي من أجل توجيه بعض الرسائل المهمة له، وعلى رأسها أنه الحارس الأول للفريق، وعدم مشاركته في الفترة الأخيرة يرجع لعدم جاهزيته التامة، بحسب تأكيدات مدرب الحراس البلجيكي ميشيل يانكون، الذي يعطي الأفضلية حاليًا لشوبير.

ونجحت مسكنات كولر في تأجيل الصدام، ولكن الجلسة انتهت برفض الشناوي لفكرة الجلوس بديلاً لشوبير، لأنه مازال غير جاهز في رأي مدرب الحراس، وبالتالي لا يجب أن يكون في القائمة مادام غير مكتمل الجاهزية.

ويلوح في الأفق سيناريو لقاء الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي، بعدما تعرض الشناوي للإصابة، وشارك شوبير في لقاء الذهاب، وهو ما أثار غضب الشناوي وقتها، لأنه كان جاهزًا ولكنه فوجئ بتوصية من الطبيب أحمد أبو عبلة بعدم مشاركته.

ويترقب الشناوي القرار النهائي من جانب كولر بشأن مشاركته في لقاء الذهاب ضد الترجي، كما تتضح الرؤية بخصوص جلوسه بديلاً في النهائي.