كشف حساب جوميز مع الزمالك "فأل خير" قبل نهائي الكونفدرالية الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بتادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره نهضة بركان المغربي مساء اليوم الأحد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

أرقام جوميز مع الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي الليلة

خاض جوزيه جوميز 13 مباراة رسمية فقط مع الزمالك بواقع 7 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و5 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في 3 مباريات.

تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0.

وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفي اخر مباراة فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.

ثم تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية قبل أن يفوز على نفس الفريق في مباراة الإياب بنتيجة 3-0، ثم حقق الفوز أمام البنك الأهلي بهدف نظيف وخسر من سموحة بنفس النتيجة في بطولة الدوري الممتاز.