الزمالك يبحث عن ترسيخ عقدته للأندية المغربية أمام نهضة بركان (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - نهائي الكونفدرالية ..

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على نهضة بركان المغربي مساء اليوم الاحد في مباراة الذهاب لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023-2024.

ويتسلح الزمالك بتاريخ مميز امام مخالف الفرق الأفريقية بمختلف المسابقات الأفريقية الأمر الذي يسعى الفارس الأبيض لتأكيده مرة أخرى في لقاء اليوم.

وتوج الزمالك باللقب الوحيد في بطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان نفسه في المباراة النهائية عام 2019.

تفوق تاريخي للزمالك

يمتلك الزمالك تفوقاً واضحاً في مواجهاته المباشرة مع مختلف الأندية المغربية على المستوى القاري حيث لعب الفريق الملكي أمام 9 أندية مغربية.

ولعب الزمالك امام أندية المغرب 23 مباراة في بطولات أفريقيا حقق خلالها الفوز في 23 مباراة بينما تلقى 5 هزائم فقط إضافة لـ 5 تعادلات.

وسجل الزمالك في لقلءاته امام اندية المغرب 32 هدفاً بينما إستقبلت شباكه 18 هدفاً فقط.

المواجهة الأولى

ورغم التفوق التاريخي للزمالك على الاندية المغربية إلا أن اولى مواجهاته امامهم لا تحمل ذكرى جيدة لجماهير الفارس الأبيض.

وواجه الزمالك المغرب الفاسي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للاندية أبطال الدوري بحثاً عن الحفاظ على لقبه.

وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف دون رد، الا أنه خسر بنفس النتيجة في المغرب قبل أن يودع منافسات البطولة بعد خسارته بركلات الترجيح.

بوابة بطولات الزمالك

في المقابل تمثل مواجهات الزمالك امام اندية المغرب في المباريات النهائية فألاً حسناً لجماهيره بعدما توج بثلاث القاب أفريقية مختلفة على حساب المغاربة.

وحصد الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2002 بعد فوزه على الرجاء المغربي في النهائي بهدف تامر عبد الحميد الشهير.

وبعد أشهر قليلة توج الزمالك بطلاً للسوبر الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الوداد في القاهرة بثلاثية تاريخية..

وجاء التتويج الوحيد للزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بعدما خسر في لقاء الذهاب بهدف قبل أن يحقق الفوز في برج العرب بنفس النتيجة ويحسم اللقب بركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.