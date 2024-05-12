شوبير ينتقد إمام عاشور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجه الإعلامي أحمد شوبير، انتقادات لاذعة إلى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تلعب مباراة الذهاب في تونس على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “إمام عاشور لابد أن يركز أكثر من ذلك، لإن الأداء أمس لم يكن الأفضل وكان هناك تراخي، وهذا الكلام سيؤثر عليه في المستقبل”.

واختتم: “إمام عاشور لا أحد يختلف على إمكانياته، فهو يقوم بأدوار دفاعية وهجومية، ولكن لابد أن يكون هناك جدية أكثر من ذلك خلال الفترة القادمة”.

وحقق المارد الأحمر الفوز أمس على فريق بلدية المحلة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الاهلي للنقطة الـ33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاظ، مع تبقي خمس مباريات مجلة له، حال الفوز بها سيتصدر جدول ترتيب الدوري.