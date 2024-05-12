"مختلف وحقق لقبين".. بركات يحذر الزمالك من نهضة بركان ويوجه رسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمد بركات، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى فريق الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان اليوم في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا إلى قدرة الأبيض على تخطي هذه العقبة وتحقيق اللقب.

وقال بركات خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "المحور": "جماهير الزمالك دائما ما تساند فريقها وتدعمه بشكل كبير، وشاهدنا جميعا ما فعلوه عقب فتح حجز التذاكر أمس".

وأضاف: "الزمالك تغلب على نهضة بركان في 2019، ولكن الفريق الحالي مختلف بشكل كبير، فقد حقق البطولة الإفريقية مرتين في 2020 و 2021 ، لذلك نتوقع مباراة قوية".

وأكمل: "الزمالك هو الزمالك بتاريخه الكبير، فريق كبير ونفتخر به وقادر على التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما نتمناه جميعا".