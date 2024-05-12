شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عابد لاعب طائرة الأهلى يجرى عملية ناجحة فى الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى سيف عابد، لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة والنادى الأهلى، جراحة ناجحة لكى ورم فى قصبة الساق، والذى تعرض له اللاعب فى مباراة السوبر، ولكنه استكمل الموسم من أجل حصد الرباعية مع الفريق الأحمر.

وحصل عابد هذا الموسم مع الأهلى على ألقاب السوبر المحلى والدورى الممتاز وكأس مصر وبطولة أفريقيا التى تأهل من خلالها الأهلى إلى بطولة العالم.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمرة الـ 16 فى تاريخه على صالة الأهلى بالجزيرة، بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسى 3/0 فى النهائى، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره النصر الليبى بنتيجة 3/0 فى إطار نصف نهائى المنافسة، والفوز على نظيره الشرطة الرواندى بنتيجة 3/0، والفوز على إسبوار الكونغولي بنتيجة 3/0 فى دور السادس عشر.