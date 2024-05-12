شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك ونهضة بركان المغربى فى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم، الأحد، على الملعب البلدى ببركان المغربية في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة

افتتح نهضة بركان المغربى مشواره في الكونفدرالية بتخطى عقبة بيندل انسورانس بطل نيجيريا بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم الفوز إياباً بهدف دون رد في الدور الثانى للبطولة وفى دور المجموعات حقق نهضة بركان فوزاً على سيخوخون يونايتد بطل جنوب أفريقيا بهدفين دون رد ثم فاز على الملعب المالى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على ديابل نوار بطل الكونغو بهدفين دون رد ثم خسر من نفس الفريق بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع سيخوخون يونايتد ثم حقق الفوز بثلاثية دون رد على الملعب المالى

وفى ربع النهائي تخطى نهضة بركان عقبة أبو سليم الليبى بالتعادل السلبى ذهاباً وبالفوز بثلاثية مقابل هدفين إياباً ، و وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.