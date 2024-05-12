شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يُحدد 28 مايو موعداً لانطلاق المعسكر المقبل للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، على انطلاق المعسكر المقبل للفراعنة يوم 28 مايو الجارى ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

ويفضل روجيريو ميكالي مواجهة العراق ودياً على مواجهة الأرجنتين فى العاصمة بوينس أيرس، نظراً لطول مدة السفر التى تزيد على 14 ساعة وتعرض اللاعبين للإجهاد.

ويتواصل اتحاد الكرة مع نظيره العراقي لتجهيز مباراتين وديتين للمنتخب الأولمبي في شهر يونيو المقبل، خاصة بعد تأهل العراق لأولمبياد باريس 2024.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات وصيف كأس آسيا وإسبانيا والدومينيكان.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي رحب بمواجهة الأرجنتين وديًا الشهر المقبل، ضمن التحضيرات الأخيرة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 25 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين، قبل أن يتراجع بس تمسك الأرجنتين بخوض المباراتين في بوينس أيرس.

كما رفض البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، مواجهة منتخب اليابان وديًا فى معسكر الفراعنة المقبل، المقرر إقامته فى شهر يونيو على هامش الأجندة الدولية.