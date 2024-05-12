الليلة.. موقعة مرتقبة بين الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان المغربى، مساء اليوم الأحد، على ملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى كل من الزمالك ونهضة بركان لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل المهمة في مباراة الإياب التي ستقام على استاد القاهرة الدولي يوم 19 من الشهر الجارى.

وطالب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بضرورة التحلى بالهدوء وعدم التسرع من بداية المباراة، مع العمل على استغلال الفرص أمام مرمى نهضة بركان وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس، مع التأمين الدفاعى المميز.

ويغيب عن صفوف الزمالك قائده محمود عبدالرازق «شيكابالا» ومصطفى شلبى ومحمد عبدالشافى ومحمود حمدى «الونش» للإصابة، ومحمود علاء لأسباب فنية بجانب الثلاثى غير المقيد إفريقيًا عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر.

يدخل الزمالك المباراة رافعا شعار التحدى والندية لأصحاب الأرض سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفه في مباراة الإياب والتى ستقام الأحد المقبل باستاد القاهرة.

على الجانب الآخر، طالب معين الشعبانى، المدير الفني لفريق نهضة بركان، لاعبيه بتسجيل أكثر من هدف فى شباك الزمالك حتى يتم تسهيل المهمة في القاهرة، مؤكدا أنه فى حال عدم التمكن من تسجيل أكثر من هدف في لقاء الذهاب ستكون الأمور على استاد القاهرة صعبة، في ظل الحضور الجماهير الكثيف.

وستصبح مواجهة نهضة بركان والزمالك أول مباراة تُلعب مرتين في نهائي كأس الكونفدرالية، بعد أول مواجهة بينهما في 2019، فاز كل فريق 1-0 على أرضه لكن الزمالك توج باللقب بعد ركلات الترجيح (5-3).

ويمكن لنهضة بركان أن ينتزع لقبه الثالث في كأس الكونفدرالية ويعادل النادي الصفاقسي باعتباره الفريق صاحب أكبر عدد من الانتصارات في المسابقة، وإذا فاز نهضة بركان باللقب، سيكون هذا هو اللقب الثامن لفرق دولة المغرب، أي أكثر بثلاثة ألقاب من أي دولة أخرى.

ويدير المباراة تحكيميا الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكماً رابعاً، ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل والزامبية ديانا شيكوتيشا، الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.

تشكيل الزمالك المتوقع

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاته (زياد كمال) - أحمد حمدي - إبراهيما نداي - أحمد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

موعد المباراة

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة "بي إن سبورتس 6"