تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة آرسنال في الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف مانشستر يوناتيد نظيره آرسنال، مساء اليوم، في لقاء ناري يجمعهما، في صراع الجانرز على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي بملعب “أولد ترافورد” ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من البطولة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة الليلة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

وتلقى مانشستر يونايتد دفعة قوية بعودة بعض الغائبين، علي رأسهم كاسيميرو وجوني إيفانز اللذين سيكونا في قلب الدفاع، بينما سيكون برونو فيرنانديز في مساعدة أنتوني وجارناتشو وهويلوند.

في التشكيل المتوقع لليونايتد ضد أرسنال.

في حراسة المرمى: اونانا

في الدفاع: وان بيساكا – كاسيميرو – إيفانز – دالوت

في الوسط: ماينو – مكتوميناي – أنتوني – فيرنانديز

في الهجوم: جارناتشو – هويلوند.

ويسعي أرسنال ومان يونايتد لإقتناص نقاط المباراة خاصة أن أرسنال يصارع السيتي علي لقب الدوري الإنجليزي فيما يسعي اليونايتد للتأهل للمسابقات الأوروبية، وكسر سلسلة النتائج السلبية للفريق.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه برباعية دون رد أمام نظيره فولهام.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم الأحد وهو في المركز الثاني بالترتيب خلف مانشستر سيتي بفارق نقطتين، ومانشستر يونايتد يتواجد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول بين أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب "الإمارات" حسمت بفوز أرسنال بثلاثية لهدف.