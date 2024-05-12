سموحة يفاوض نجم الاهلي بعد خروجه من حسابات كولر  

فتح مسئولو نادي سموحة خطًا من المفاوضات مع كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وذلك تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الدبيس قد خرج من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر في الفترة الأخيرة، حيث يعتمد على الدولي التونسي علي معلول في مركز المدافع الأيسر، فيما يدفع بعمر كمال عبد الواحد كبديل له رغم أنه لا يلعب بالقدم اليسرى.

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وكان الأحمر قد حقق الفوز أمس على نظيره بلدية المحلة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الاهلي للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، مع تبقي خمس مباريات مؤجلة في حالة الفوز بها سيرتقي لصدارة الدوري.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري.

وحسم الاهلي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.