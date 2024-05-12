جوميز يحدد بديل شلبي في تشكيل الزمالك لمباراة نهضة بركان

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بديل مصطفى شلبي في تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة نهضة بركان المغربي اليوم.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان مساء الليلة، ضمن مباريات نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تلعب في المغرب، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 19 مايو الجاري في مصر.

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ويعاني الزمالك من عدة غيابات في مباراة نهضة بركان اليوم أبرزهم مصطفى شلبي ومحمود شيكابالا بسبب الإصابة، كما يغيب عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر بسبب عدم القيد الإفريقي.

واستقر جوميز على الدفع بالسنغالي إبراهيما نداي في مركز الجناح الأيمن ليكون بديلًا لمصطفى شلبي في مباراة نهضة بركان اليوم.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة نهضة بركان المغربي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع، حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر، وأحمد فتوح.

فى الوسط : نبيل عماد “دونجا” وأحمد حمدى، زياد كمال.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداى والتونسى سيف الجزيرى.