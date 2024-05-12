"خلاف وحيد وبديل هجومي".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الفريق الأبيض، لمواجهة نهضة بركان، خلال المران الختامي أمس السبت.

وسوف تشهد مواجهة اليوم تغييرا هجوميا، بتواجد السنغالي إبراهيما نداي في الجناح الأيسر بديلا عن مصطفى شلبي المصاب، بينما يوجد خلاف في منتصف الملعب بين الثنائي محمد شحاتة وزياد كمال ولم يستقر جوميز على الاسم النهائي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة أو (زياد كمال) وأحمد حمدي.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وإبراهيما نداي.

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