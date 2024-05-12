"كهربا رحل".. لاعب نهضة بركان السابق يكشف نقاط ضعف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث سمير ويدار لاعب فريق نهضة بركان السابق، على مواجهة الزمالك اليوم في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم الأحد، بذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على الملعب البلدي ببركان.

قال "ويدار"، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "أقوى فريقين في بطولة كأس الكونفدرالية هذه النسخة، هما اللذان يتواجدون في النهائي، سواء كان نهضة بركان أو الزمالك".

أضاف: "فريق نهضة بركان على ملعبه وأمام جماهيره يكون من الصعب التغلب عليه، وهذا الشيء لاحظناه في المباريات الأخيرة، لا يستسلم بسهولة، وشاهدناه يفوز على أبو سليم في الدقائق الأخيرة".

أكمل: "لا أحد ينكر أن الزمالك أحد الفرق الكبرى في القارة السمراء، ويضم عددًا من اللاعبين الكبار، مثل زيزو وفتوح والعديد، والمباراة ستكون صعبة".

وأوضح: "أبرز نقاط القوة لدى نهضة بركان تكمن في معين الشعباني، الذي يملك خبرة أفريقية كبيرة، وتوج بلقبين لبطولة دوري الأبطال مع الترجي، وسبق له اللعب أمام الزمالك من قبل عام 2021، ويعرفه جيدا"..

وشدد: "الزمالك الآن اختلف عن نسخة 2019، لوجود فارق 5 سنوات، وهناك لاعبين غادروا الفريق مثل محمود كهربا، الذي رحل للأهلي، ومحمود علاء الغائب، وكانوا آخر جيل توج بالكونفدرالية، مما يجعل، هناك مسئولية كبيرة على الفريق هذا الموسم، لمعاودة التتويج باللقب".

وأتم تصريحاته: "نهضة بركان سيحاول تقديم مباراة قوية على ملعبه، لتحقيق نتيجة إيجابية، تجعله يلعب مواجهة الإياب بأريحية، وكذلك فريق الزمالك يكون شرسًا خارج أرضه، ويكون في كامل تركيزه خلال المباراة كاملة، بينما على ملعبه لا يكون بتلك الشراسة.

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