أزمة منتظرة بين الاهلي واتحاد الكرة بسبب منتخب مصر

بدأت بوادر أزمة تلوح في الأفق بين الاهلي ومسئولي اتحاد الكرة، خاصة بعد رفض مسئولو الأحمر إرسال لاعبيه الدوليين لمعسكر منتخب مصر المقبل قبل موعده الرسمي.

وطلب حسام حسن انطلاق معسكر منتخب مصر المقبل يوم 28 مايو الجاري، فيما يعد الموعد الرسمي له هو 3 يونيو المقبل، حسب التوقف الدولي للفيفا.

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ويستعد الاهلي لخوض مبارتي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري، على أن يواجه الألومنيوم يوم 29 مايو في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ورفض مسئولو الاهلي طلب اتحاد الكرة بشأن خوض مباراة الألومنيوم في كأس مصر بدون لاعبيه الدوليين، مؤكدين على أن انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر المنتخب يوم 28 مايو الجاري مخالف للوائح.

وجاء سبب رفض الاهلي لطلب اتحاد الكرة، خاصة بعد عدم وفاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بوعوده مع الجهاز الفني للأحمر في البطولة الودية الأخيرة بتأكيده على ترك اللاعبين الدوليين للأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدث أن اعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر على لاعبي الاهلي الدولين في مبارتي نيوزلندا وكرواتيا، كذلك بعد إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر في مباراة نيوزلندا.