رسميا.. الإعلان عن عدد الحضور الجماهيري لمباراة الترجي التونسي

أرسل مسئولو اتحاد الكرة إخطارًا رسميًا إلى مسئولي النادي الاهلي أبلغهم بموافقة الجهات الأمنية على حضور 55 الف مشجع.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري، حيث تلعب مباراة الذهاب في تونس على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة.

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وكان مسئولو النادي الاهلي قد خاطبوا الجهات الأمنية للحصول على موافقة بحضور السعة الكاملة في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الاهلي إلى تونس الأربعاء المقبل، على أن تُلعب مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وكان المارد الأحمر قد حسم تأهله لمباراة الترجي التونسي عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

ويعد النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف.