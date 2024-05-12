قرار مفاجئ من اتحاد الكرة بخصوص مباريات كأس مصر

استقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل بعض مباريات دور الـ32 من كأس مصر، خاصة بعد اعتراض الاهلي على خوض مبارياته بدون لاعبيه الدوليين.

ويتجه مسئولو اتحاد الكرة حاليًا إلى تأجيل مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز بدور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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وأرسل مسئولو الاهلي خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة يرفض خلاله خوض مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر دون لاعبيه الدوليين، الذين سينضموا لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وأكد الاهلي في خطابه إلى اتحاد الكرة على أن طلب ضم اللاعبين الدوليين قبل معسكر منتخب مصر مخالف للوائح، كما أن كولر يرى أن انضمام لاعبيه شيضرهم فنيًا.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يومي 18 و25 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي نظيره الأولمنيوم 29 مايو الجاري، على أن يواجه الزمالك نظيره بروكسي نظيره 30 مايو، ثم يواجه بيراميدز نظيره النصر يوم 31 مايو.