موقف كوكا من خوض مباراة الاهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، برئاسة أحمد جاب الله، عن موقف أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأحمر من خوض مواجهة الترجي التونسي.

وأكد الجهاز الطبي أن أحمد كوكا، سيكون جاهزًا للمشاركة مع الاهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان كوكا قد تغيب عن صفوف الاهلي خلال مواجهة بلدية المحلة، التي أقيمت أمس السبت، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، بسبب الإصابة.

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وعانى كوكا من كدمة قوية في الركبة، خلال مباراة الاهلي أمام الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الثلاثاء الماضي.

وخضع كوكا لبرنامج تأهيلي، في الفترة الأخيرة، وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية لرحلة تونس المرتقبة.

وسيخضع اللاعب للفحص الطبي قبل مران القلعة الحمراء، اليوم الأحد من أجل الاطمئنان عليه.

وتسافر بعثة الاهلي إلى تونس في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة، من أجل لعب مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.