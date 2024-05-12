جوميز يحسم مصير ثلاثي الزمالك بنهاية الموسم

أبلغ البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إدارة النادي بقيادة حسين لبيب على موقفه من رحيل الثلاثي يوسف أوباما ومحمد صبحي وسامسون أكينولا.

وأرجأ جوميز حسم مصير ثلاثي الزمالك لنهاية الموسم الجاري، وذلك لرغبته في منح الفرصة كاملة للاعبين.

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وينتهي تعاقد الثنائي محمد صبحي ويوسف أوباما مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق لهما التوقيع لأي ناد.

وارتبط اسم الثنائي محمد صبحي ويوسف أوباما بالانتقال إلى نادي بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، حيث فتح مسئولو الفريق الأزرق خطًا من المفاوضات مع الفريق الأبيض تحسبًا لرحيلهم عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي مساء الليلة، ضمن مباريات الذهاب لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك تأهله لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق دريمز الغاني بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي نصف النهائي.

ويغيب عن الزمالك في مباراة نهضة بركان اليوم عدد من اللاعبين أبرز هم شيكابالا ومصطفى شلبي للإصابة، كما يغيب عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر لعدم القيد الإفريقي، ويغيب محمود الونش ومحمد عبد الشافي لعدم تعافيهم من إصابة الرباط الصليبي