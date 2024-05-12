نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية

تلقت جماهير نادي الزمالك نبأً سارًا قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، في إطار منافسات دور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب دور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء اليوم الأحد.

الزمالك سيحل ضيفًا على نظيره نهضة بركان، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت المغرب، على أرضية الملعب البلدي بركان.

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وحصل نادي الزمالك على تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بتذكرة اللقاء فقط وفقًا لتعليمات السلطات الأمنية المغربية.

ووفرت إدارة الزمالك تذاكر من أجل حضور الجماهير المصرية في المغرب المباراة، حيث وصلت أعداد من مشجعي الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية لمؤازرة ومساندة الفريق الأبيض.