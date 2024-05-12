التشكيل الرسمي لقمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، تشكيل “الجانرز” لخوض مباراة مانشستر يونايتد، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، على ملعب “أولد ترافورد”، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت “القاهرة”.

وجاء تشكيل آرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

بدلاء آرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي: رامسديل، ، زينتشينكو، سميث رو، فيريرا، مارتينيلي، جورجينيو، نكيتياه، كيويور، جيسوس.

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وعلى الجانب الأخر جاء تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، جوني إيفانز، كاسيميرو، آرون وان بيساكا.

وسط الملعب: أماد ديالو، سكوت ماكتوميناي، كوبي ماينو، سفيان أمرابط.

الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلاند.