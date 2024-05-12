تشكيل يوفنتوس أمام ساليرنيتانا.. فلاهوفيتش يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عن تشكيل مواجهة ساليرنيتانا، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره ساليرنيتانا اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءًا.

تشكيل يوفنتوس أمام ساليرنيتانا

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: فيديريكو جاتي- جيلسون بريمر- روجاني.

الوسط: أندريه كامبياسو- ويستون مكيني- مانويل لوكاتيلي- أدريان رابيو- فيليبي كوستيتش.

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش- مويس كين.

ويرغب يوفنتوس في استعادة نغمة الانتصارات فى مسابقة الكالتشيو، بعد تحقيق 4 تعادلات متتالية، وهو ما أفقده 8 نقاط وحصوله على 4 نقاط.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الجاري، برصيد 66 نقطة، بينما يحل ساليرنيتانا الهابط لدوري الدرجة الثانية أخيرًا برصيد 15 نقطة.