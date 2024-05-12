"من حقه يتمسك بالمشاركة".. شوبير يكشف ما فعله الشناوي مع نجله ويوجه رسالة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير، على الأقاويل التي تتردد مؤخرا، بشأن وجود أزمة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، حارسي مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، مشيدا بما فعله "الشناوي" مؤخرا.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "اللي عمله الشناوي بعد مباراة بلدية المحلة، ووضعه صورة بجوار زميله مصطفى شوبير، رد بيه على كل الشائعات والكلام الفارغ اللي عايشين فيه بقالنا فترة".

وأكمل: "الشناوي قائد بمعنى الكلمة، وبيثبت أنه حارس كبير، لأن الكبير بالأفعال وليس بالأقوال".

أضاف: "الأمر بسيط جدا، الشناوي هو المثل الأعلى لمصطفى شوبير، وعلاقتهم جيدة جدا جدا، ومن حقه أنه يطلب بالمشاركة، هو ليس بالحارس القليل بل هو أفضل الحراس في القارة، وألقابه تتحدث عنه".

وتابع تصريحاته: "مصطفى شوبير هو الآخر من حقه يتمسك بالمشاركة في المباريات، بعد تألقه".

ووجه رسالة قوية: "نفسي الناس تسيب اللاعيبة يتنافسوا إيه اللي مزعلكم من كدا؟، ما تخلوا القرار للمدير الفني كولر هو اللي يحدد".

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