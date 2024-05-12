"بعد اللجوء للسلطات".. قرار من كاف بشأن حضور جماهير الزمالك لمباراة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تلقى مسؤولو بعثة نادي الزمالك في المغرب تأكيدات من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بحضور جماهير فريقهم لمباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان بتذكرة المباراة فقط وفقاً لتعليمات السلطات الأمنية المغربية.

ووصلت أعداد من جماهير الزمالك إلى المغرب خلال الساعات القليلة الماضية؛ لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة نهضة بركان المرتقبة.

وقام مسؤولو الزمالك، بحسب بيان رسمي صادر اليوم، بتوفير تذاكر للجماهير المصرية في المغرب؛ ليتمكنوا من حضور اللقاء.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

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