"لرفع الحرج".. بي إن سبورتس تُعلن مُعلقي مباراة الزمالك ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد خيري:

أعلنت مجموعة شبكات قنوات بي إن سبورتس، عن مُعلقي مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستُنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان، عبر قناة بي إن سبورتس 6، الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويسعى فريق الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم، لتسهيل المهمة في مباراة العودة المقرر لها الأسبوع المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ونجح الزمالك في التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد إقصاء دريمز الغاني في الدور قبل النهائي بمجموع المباراتين (3\2)، بينما تأهل فريق نهضة بركان على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

معلقي مباراة الزمالك ونهضة بركان

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، تعيين ثنائي للتعليق واحد مصري والآخر مغربي؛ لرفع الحرج عن أي طريف، وإتاحة الفرصة للمشاهدين لسماع المعلق الخاص ببلده.

وتقرر أن يتولى التعليق على المباراة، المصري محمد فوزي، والمغربي جواد بدة.

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