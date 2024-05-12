ماذا ينتظر لاعبو الزمالك بالملعب البلدي في بركان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان عند العاشرة من مساء اليوم الأحد على الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وستكون درجة الحرارة 23 مع وجود احتمالية لسقوط الأمطار بنسبة بسيطة في موعد المباراة.

وينتظر أن تكون نسبة الرطوبة وقت المباراة 70%، فيما ستكون سرعة الرياح 19كم/ساعة.

ويسعى فريق الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب لتسهيل مهمته، بحسب تصريحات المدير الفني لفريقه جوميز قبل المباراة، في لقاء الإياب.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان عند الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو في إياب نهائي النسخة الجارية من الكونفدرالية.



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