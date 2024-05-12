"غائب منذ 14 شهراً".. مودرن فيوتشر يُعلن رسميًا بديل تامر مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي مودرن فيوتشر، التعاقد مع طلعت يوسف لقيادة فريقه فنيًا خلفًا للمدرب تامر مصطفى.

وأوضح نادي مودرن فيوتشر، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أن التعاقد تم عقب جلسة جمعته بهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر بجدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 27 نقطة جمعهم من 20 مباراة بفارق نقطة عن الجونة وطلائع الجيش صاحبا المركزين العاشر والتاسع.

يُذكر أن آخر تجارب طلعت يوسف التدريبية كانت مع نادي إنبي في موسم 22/23 قبل أن يرحل في فبراير 2023.



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