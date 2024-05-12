فريق عمر مرموش الأسبق يعود للأضواء في ألمانيا بعد غياب 13 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وتأهل فريق سانت باولي إلى منافسات الموسم المقبل من الدوري الألماني 2024/2025 بعد تصدره لجدول المسابقة برصيد 66 نقطة بفارق نقطة 65 عن هولشتاين كيل صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن فورتونا دوسلدورف صاحب المركز الثالث قبل جولة من نهاية المسابقة.

وكان نادي سانت باولي قد فاز بثلاثية مقابل هدف على نظيره أوسنابروك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 33 من دوري الدرجة الثانية.

وتأتي هذه العودة للنادي الأسبق للاعب المنتخب الوطني عمر مرموش، بعد غياب 13 عامًا من آخر ظهور له.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بدوري الدرجة الثانية الألماني مباشرة إلى الدوري الألماني الممتاز، فيما يخوض صاحب المركز الثالث مباراة الملحق.

وكان مرموش قد لعب بصفوف سانت باولي على سبيل الإعارة في موسم 20/21 قادماً من نادي فولفسبورج.

وخاض مرموش بقميص سانت باولي 21 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 لزملائه.

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