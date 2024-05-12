ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت .. بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

يلا شوت .. بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ، تعتبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2023/2024، أحد الأسئلة التي تتردد في أذهان جماهير القلعة البيضاء، وذلك قبل ساعات من انطلاق النهائي القاري، والذي يسعى خلاله نادي الزمالك إلى حصد أول ألقابه خلال الموسم الحالي، خاصة في ظل تعثر الأبيض مؤخرًا في مسابقة الدوري الممتاز، والابتعاد عن المنافسة بشكل كبير، بل احتمالية عدم المشاركة في البطولات الإفريقية النسخة المقبلة؛ لذلك تبحث جماهير كرة القدم عن موعد مباراة الزمالك اليوم ضد نهضة بركان والقنوات الناقلة لها بث مباشر.

وينقل موقع بوابة الخليج 365 ، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية، ومواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات حول العالم؛ لذلك نرصد لكم فيما يلي، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك بث مباشر اليوم أمام نهضة بركان المغربي في كأس الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي كأس الكونفيدرالية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2023/2024

قناة الرياضية المغربية الأرضية أعلنت بفخر عن نقل مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم، في إطار ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024. هذا الإعلان يأتي في إطار جهود القناة لتوفير تغطية شاملة لهذا الحدث الكروي المهم، وتقديم الفرصة للمشجعين المغاربة لمتابعة مباراة فريقهم المفضل بشكل مجاني ومباشر.



لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية

لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية

ومن المهم التأكيد على أن هذه الخدمة المجانية متاحة للمشاهدين داخل حدود دولة المغرب فقط، ويأتي هذا القرار تنفيذًا للوائح والاتفاقيات التي وضعتها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن حقوق بث المسابقات الكروية المختلفة.

باستخدام التردد المحدد، يمكن للمشجعين المغاربة الاستمتاع بمتابعة هذه المباراة المثيرة والمشوقة ومؤازرة فريقهم المفضل في مشواره نحو اللقب الإفريقي المرموق. إن هذه البادرة تعكس التزام القناة بتلبية احتياجات المشجعين وتوفير فرصة لهم لمشاهدة المباريات الكروية الكبيرة بشكل مجاني وسهل الوصول.

بذلك، يمكن للجماهير المغربية الانضمام إلى هذه الأجواء الرياضية المثيرة ومشاهدة اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، والاستمتاع بأداء الفرق وتنافسها في هذه المواجهة المهمة في سبيل الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تردد قناة الرياضية المغربية TNT القمر الصناعي: يوتلسات 7 غرب التردد: 11513 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر اليوم في نهائي كأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر اليوم في نهائي كأس الكونفدرالية 2023/2024، سيكون في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت عواصم دول المغرب العربي.

تشكيل الزمالك ضد نهضة بركان

يتوقع أن يختار البرتغالي جوزيه جوميز، تشكيل الزمالك اليوم، لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: زياد كمال - نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - أحمد سيد زيزو- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل نهضة بركان ضد الزمالك

ينتظر أن يكون تشكيل فريق نهضة بركان، لمواجهة الزمالك اليوم في نهائي كأس الكونفدرالية 2023/2024، كالتشكيل الآتي: