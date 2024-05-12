بايرن ميونخ يضرب فولفسبورج بثنائية في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - فاز بايرن ميونخ على فولفسبورج بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الألماني.

أحرز لوفرو زفوناريك الهدف الأول لصالح فريقه بايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف ليون جوريتسكا هدف الفريق البافاري الثاني في الدقيقة 13.

ثم أحرز براين زاراجوزا ثالث أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 18 قبل أن يلغيه الحكم، لينتهي الشوط الأول لصالح الفريق البافاري بهدفين نظيفين.

موقف بايرن ميونخ وفولفسبورج في الدوري الألماني:

رفع بايرن ميونخ بتلك النتيجة رصيده إلى 72 نقطة خلف باير ليفركوزن بطل الدوري الالماني، فيما يأتي فولفسبورج في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.