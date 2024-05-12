 شاهد.. ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان قبل ساعات من النهائي المرتقب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي مساء اليوم الأحد على ملعب البلدي ببركان في المغرب ضمن ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان اليوم الأحد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب.



ويبحث الزمالك المباراة عن تحقيق مجد أفريقي جديد بعد غياب 4 سنوات عن تحقيق الألقاب القارية منذ تتويجه بطلاً لكأس السوبر الأفريقي في 2020 على حساب الترجي الرياضي التونسي.



ويسعى الفارس الأبيض إلى إضافة ثاني ألقابه لبطولة الكونفدرالية، بعدما توج بطلًا لها للمرة الأولى عام 2019 وعلى حساب المنافس ذاته “نهضة بركان”.

وأنهى فريق الزمالك، أمس السبت، استعداداته للمباراة بمران خفيف، حيث حرص الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على تخفيف الحمل البدني.

وتواجد أعضاء مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من أجل مؤازرة الفريق في مرانه الأخير استعدادًا للقاء المرتقب.



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