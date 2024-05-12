بالتردد.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد نهضة بركان والمعلق

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان قد تأهل الزمالك لنهائي الكونفيدرالية الأفريقية عقب الفوز على دريمز الغاني بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، بينما تأهل نهضة بركان المغربي للنهائي عقب الإطاحة باتحاد العاصمة الجزائري.

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وومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي، لكونها الناقل الجصري لمباريات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وسبق للزمالك وأن توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة عام 2019.

بينما هناك قنوات مجانية تنقل لقاء الزمالك ضد نهضة بركان

قناة سبورت كلوب

القمر: يوتل سات

التردد: 11471

معدل ترميز: 30000

الاستقطاب: أفقي.

ويمكن ضبطها أيضا وفقا لما يلي:

القمر الصناعي: يوتل سات

التردد: 11011

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

القناة الأرضية المغربية

القمر: نايل سات

التردد: 11744

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القناة الأرضية المغربية

القمر: نايل سات

التردد: 11744

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

ويعلق على مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، المغربي جواد بده والمصري محمد فوزي.