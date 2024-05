أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا

تمكن نادي أرسنال، من تحقيق الفوز على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وحل أرسنال، ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد مرور 20 دقيقة من بداية المباراة، نجح لاعب أرسنال البلجيكي لياندرو تروسارد في تسجيل الهدف الأول لفريقه.

وبهذه النتيجة رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 86 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز الثامن.

Three of Leandro Trossard's last four Premier League goals have put @Arsenal 1-0 up ⬆️



Just how important is he to Mikel Arteta's side? #MUNARS pic.twitter.com/ET3pBI4T6V