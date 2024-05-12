أرقام قياسية بعد فوز أرسنال على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق نادي أرسنال، فوزًا هامًا على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وبهذه النتيجة رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 86 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز الثامن.

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أرقام قياسية بعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال:

– فقط كول بالمر (19) لديه عدد أكبر من المشاركات في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2024 من كاي هافرتز (14 – 8 ، 6 تمريرات حاسمة). إنه أكبر عدد سجله أو صنعه هافرتز على الإطلاق في عام تقويمي واحد في المسابقة (سابقًا 13 في عام 2022).

– فاز أرسنال بـ 27 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر فوز له على الإطلاق في موسم واحد بالمسابقة، والأكثر في أي موسم بالدوري منذ 1970-1971 (29).

– هذه هي الهزيمة التاسعة لمانشستر يونايتد هذا الموسم على ملعب أولد ترافورد في جميع المسابقات، ولم يخسروا أكثر من ذلك على أرضهم في موسم واحد في تاريخهم (أيضًا 9 في أعوام 1920–21، 1930–31، 1933–34، 1962-). 63، و1973-1974).

– أرسنال حافظ على شباكه نظيفة في 11 مباراة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ فقط تشيلسي في موسم 2008-2009 (12) سجل أكثر من أي وقت مضى على الطريق في موسم واحد في المسابقة.